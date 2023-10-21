روسيا تعتزم طلب اجتماع جديد لمجلس الأمن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أفادت القاهرة الإخبارية، بأن روسيا تعتزم طلب عقد اجتماع آخر لمجلس الأمن الدولي لبحث حلول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال النائب الأول للممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: «فيما يتعلق بالقرار، لا أعرف متى سنصل إلى المرحلة التي سنحاول فيها مرة أخرى تبني قرار، ربما ينبغي علينا أولاً أن نمر عبر الجمعية العامة، والمنظمة حاضرة، وهناك قاعدة مفادها أنه إذا فشل مجلس الأمن في أداء مهامه في الحفاظ على السلام والأمن، فإن هذه القضية تذهب إلى الجمعية العامة».

عقد الجلسة الاستثنائية الطارئة الأسبوع المقبل

وبحسب الدبلوماسي، من المقرر عقد الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأسبوع المقبل، مضيفا أن هناك نداء جماعيا من الدول العربية والإسلامية يطالب باستئناف الجلسة الخاصة، ومن المهم أن يكون لكل دولة رأيها.

كانت الولايات المتحدة استخدمت الأربعاء الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي صاغته البرازيل بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وامتنعت روسيا عن التصويت، وكان السبب في ذلك هو تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد التعديلات التي أدخلتها على المشروع الذي قدمته البرازيل، كما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، في حين أيد الأعضاء الـ12 الآخرين مشروع القرار.