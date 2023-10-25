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مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار روسي بشأن غزة

كتب:

محمد عزالدين
11:19 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2023
مجلس الأمن

مجلس الأمن

فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الروسي بشأن غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكان مندوب روسيا في مجلس الأمن، قال إن سفك الدماء مستمر في قطاع غزة، ونحو مليون ونصف المليون مواطن نزحوا من مساكنهم بالقطاع، ويجب وقف تلك الكارثة الإنسانية.

وأضاف المندوب الروسي في الأمم المتحدة، أن واشنطن لا تريد التأثير على العمليات الإسرائيلية في القطاع، وتستخدم الفيتو ضد جهود منع التصعيد.

وأوضح أن الآلاف لا يزالون يواجههون الموت في قطاع غزة وعلى المجلس العمل من أجل وقف إطلاق النار.

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