عبدالعليم محمد: المجتمع الدولي اهتم بإسرائيل على حساب فلسطين في التقسيم

قال الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المجتمع الدولي المنافق اهتم بالكيان الإسرائيلي على حساب الدولة الفلسطينية في قرار التقسيم.

محمد: قرار التقسيم كان يقول هناك دولة عربية وأخرى يهودية

وأضاف «محمد»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ قرار التقسيم كان يقول هناك دولة عربية وأخرى يهودية، اليهودية 56% والعربية 44%، وانتهى الأمر بإعلان قيام الكيان الإسرائيلي في 15 مايو عام 1948 لكن لم تتوقف المحاولات بعدها على الإطلاق.