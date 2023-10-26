أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس 26-10-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الخميس 26-10-2023 في الأسواق، وسجلت الأسعار حالة من عدم الاستقرار بسبب قلة المعروض من خام البيلت.

سعر حدید عز الیوم

وسجل سعر حديد عز 36 ألفا و465 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر الحديد الاستثماري

سجل السعر الاستثماري تسليم أرض المصنع نحو 35 ألفا و97 جنيها اليوم.

سعر حدید المصریین

وسجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس 26-10-2023 نحو 35 ألف جنيه للطن.

سعر حدید الجارحي

وبلغ سعر حديد الجارحي اليوم الأربعاء 34 ألف جنيه للطن.

سعر حدید مصر ستیل

كما بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 33 ألفا و900 جنيه للطن.

سعر الحدید الیوم

وسجل سعر حديد السويس للصلب 34 ألفا و50 جنيها.

فيما سجل سعر حديد بشاي اليوم الأربعاء 36 ألف جنيه.

وبلغ سعر حديد المراكبي 33 ألفا و377 جنيها.

وعن سعر طن حديد العشري في الأسواق بلغ 33 ألف جنيه.

ويبلغ سعر طن حديد الكومي 32 ألفا و500 جنيه.

سعر حديد الجيوشي للصلب 31 ألفا و800 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 32 ألفا و500 جنيه.