انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد بالأسواق.. والشعبة: نتوقع مزيدا من الاستقرار

شهدت أسعار الحديد تراجعا كبيرا في الأسواق قدر بـ115 جنيها، مقارنة بأسعار أول أمس الجمعة، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وشركات الحديد، بينما تشهد أسعار الحديد ثباتًا في بقية المصانع والشركات.

استقرار الأسعار في المصانع

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن الفترة الحالية شهدت انخفاضا في سعر الحديد حال مقارنتها بأسعاره في شهري يونيو ويوليو الماضيين، موضحا أنه في آخر شهرين باتت الأسعار مستقرة في المصانع، ما انعكس على الأسواق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار الحديد كانت ثابتة في المصانع بقدر كبير، ما أثر على المعروض منه في الأسواق المختلفة، موضحا أن بعض المصانع كانت دائما ترفع سعر المنتج نتيجة قلة المعروض منه في المصانع الكبرى «الكميات زادت في السوق الدنيا استقرت».

شهر يوليو تجاوز فيه سعر طن الحديد الـ40 ألف جنيه

وأوضح أن شهر يوليو تجاوز فيه سعر طن الحديد 40 ألف جنيه، إلا أنه في شهري سبتمبر وأكتوبر باتت الأسعار ثابتة دون زيادات تذكر، مشددا على أنه حال وجود نقص في منتج الحديد بالأسواق دائما يتبعه رفع الأسعار من قبل المصانع الصغيرة العاملة في ذات القطاع.

أكد أن حالة عدم الاستقرار في أسواق الحديد قد تغيرت جذريا بعدما جرى ضخ كميات كبرى من الحديد من قبل الشركات الصغيرة والكبيرة في الأسواق، ما تبعه وجود حالة من الاستقرار الكبير في السوق.