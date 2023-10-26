عاجل.. ظاهرة تضرب 14 محافظة الآن وتحذير من أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة

تشهد بعض المحافظات الآن تأثير ظاهرة الضباب الكثيف التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً مع سقوط أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات لسائقي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة لعدم وقوع حوادث الطرق.

حالة الطقس الآن في المحافظات

وتشهد الآن 14 محافظة وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنيا، الفيوم، سوهاج» تأثير ظاهرة الضباب الكثيف.

أمطار خلال الساعات المقبلة في المحافظات

كما تتعرض محافظات جنوب الصعيد وهي «أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء» سقوط أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة، مع تكون الغيوم الجزئية على مدار الساعة.

وتشهد جميع المحافظات اليوم طقس غائم جزئيا فيما عدا محافظات «جنوب سيناء، البحر الأحمر، سوهاج، المنيا، الفيوم، بني سويف»، طقس مشمس على مدار اليوم

حالة الأمواج اليوم الخميس

وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط تكون خفيفة يصل ارتفاعها إلى متر، وتكون شمالية شرقية، وعن حالة الأمواج في البحر الأحمر تكون خفيفة تصل أيضا إلى متر وتكون شمالية غربية.