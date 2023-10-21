حالة الطقس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة والعظمى تصل لـ35 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس، اليوم السبت، إذ شهدت فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر انخفاضا في درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويكون لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية.