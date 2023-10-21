حالة الطقس ودرجات الحرارة على غزة اليوم.. هل تشهد سقوط أمطار؟

منذ بدء القصف على قطاع غزة، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، اتجهت أنظار العالم إلى تلك المنطقة بعد عمليات القصف التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدمير المنازل والمستشفيات التي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين.

حالة الطقس اليوم في غزة

أعلنت الأرصاد الجوية الفلسطينية تفاصيل حالة الطقس في غزة والمدن الأخرى، حيث يُتوقع أن يسود اليوم السبت طقس غائم جزئيا لطيف نهارا، ويطرأ ارتفاعا آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

هل تشهد غزة سقوط أمطار اليوم؟

وأضافت الأرصاد الجوية الفلسطينية أنّه من المتوقع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف بالنسبة لارتفاع الموج، ولا يكون هناك فرصة لسقوط أمطار اليوم.

ولفتت إلى حالة الطقس في فترات الليل، إذ يكون الجو غائم جزئيا إلى صاف ولطيف وبارد نسبيا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف بالنسبة لارتفاع الموج.

درجات الحرارة اليوم في غزة

- غزة: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة في أنحاء فلسطين كافة

- القدس: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- رام الله: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- نابلس: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنين: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- طوباس: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- الخليل: العظمى 26 و الصغرى 18 درجة مئوية.

- أريحا: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- الأغوار الشمالية: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- بيت لحم: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- خانيوس: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- رفح: العظمى 23 والصغرى 22 درجة مئوية.