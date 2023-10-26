عاجل.. مقتل 22 شخصا وإصابة 60 في إطلاق نار بولاية مين الأمريكية
كتب:
منى صلاح
05:08 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
قوات الشرطة
نقلت وسائل إعلام أمريكية مقتل 22 شخصا على الأقل في إطلاق نار بولاية مين الأمريكية، بينما وقع حوالي 60 مصابا في 3 مواقع مختلفة.
وقالت وسائل الإعلام إن هناك 60 مصابا على الأقل في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مين.
وأضافت وكالة الأنباء الأمريكية، نقلاً عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون لم تفصح عن اسمها، بأن حادث إطلاق النار الجماعي، أسفر عن إصابة ما يتراوح بين 50 و60 جريحا أيضاً، بجانب ضحايا القتل.