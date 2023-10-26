عاجل.. مقتل 22 شخصا وإصابة 60 في إطلاق نار بولاية مين الأمريكية

نقلت وسائل إعلام أمريكية مقتل 22 شخصا على الأقل في إطلاق نار بولاية مين الأمريكية، بينما وقع حوالي 60 مصابا في 3 مواقع مختلفة.

وقالت وسائل الإعلام إن هناك 60 مصابا على الأقل في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مين.

وأضافت وكالة الأنباء الأمريكية، نقلاً عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون لم تفصح عن اسمها، بأن حادث إطلاق النار الجماعي، أسفر عن إصابة ما يتراوح بين 50 و60 جريحا أيضاً، بجانب ضحايا القتل.