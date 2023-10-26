رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. مقتل 22 شخصا وإصابة 60 في إطلاق نار بولاية مين الأمريكية

كتب:

منى صلاح
05:08 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
قوات الشرطة

قوات الشرطة

نقلت وسائل إعلام أمريكية مقتل 22 شخصا على الأقل في إطلاق نار بولاية مين الأمريكية، بينما وقع حوالي 60 مصابا في 3 مواقع مختلفة.

وقالت وسائل الإعلام إن هناك 60 مصابا على الأقل في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مين.

وأضافت وكالة الأنباء الأمريكية، نقلاً عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون لم تفصح عن اسمها، بأن حادث إطلاق النار الجماعي، أسفر عن إصابة ما يتراوح بين 50 و60 جريحا أيضاً، بجانب ضحايا القتل.

اقرأ المزيد:

إطلاق نار جماعي في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية وسقوط قتلى

4 قتلى وعشرات الجرحى في حادث إطلاق نار جماعي بأمريكا

إطلاق نار جماعي في مدينة بالتيمور الأمريكية

إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار جماعي بسان فرانسيسكو
بقلم منى صلاح