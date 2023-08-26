إطلاق نار جماعي في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية وسقوط قتلى

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية حادث إطلاق نار جماعي، اليوم السبت، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن عمدة مدينة جاكسونفيل، دونا ديجان، قبل قليل.

مقتل العديد من الأشخاص في إطلاق نار جماعي

وقُتل العديد من الأشخاص في إطلاق نار جماعي داخل أحد المراكز التجارية، حيث تحصن المشتبه به داخل المتجر، في مواجهة مع الشرطة الأمريكية، وأدى إطلاق النار داخل متجر «دولار جنرال» حالة من الذعر بين سكان مدينة جاكسونفيل، في ولاية فلوريدا.

وأكدت «ديجان» مقتل عدة أشخاص، فيما وصفته بـ«إطلاق نار جماعي»، وهرعت العمدة بنفسها إلى مكان الحادث، وقالت لوسائل إعلام محلية إن هناك عدد من القتلى، وأكدت أن المشتبه به يتحصن داخل المتجر، الواقع على طريق «كينجز»، بحسب ما أوردت صحيفة «ذا ميرور».

ممثلة الولاية: الوضع مأساوي في جاكسونفيل

وشوهدت العمدة ديجان وهي تتحدث إلى ممثلة الولاية في المنطقة، إنجي نيكسون، قرب مكان الحادث، وقالت نيكسون إن الوضع «مأساوي»، وإنها تحاول تهدئة السكان المحليين.

وأضافت: «هذه أشياء نريد تجنبها من خلال التأكد من أن مجتمعاتنا لديها موارد كاملة، والتأكد من أننا نخلق مناخًا من الحب وليس التوتر».