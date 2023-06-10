إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار جماعي بسان فرانسيسكو

أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قبل قليل، إصابة 9 أشخاص على الأقل، خلال إطلاق نار جماعي، في مقاطعة «ميشن» بسان فرانسيسكو، في حادث لم تتضح طبيعته على الفور.

ونفت السلطات فى سان فرانسيسكو سقوط قتلى نتيجة إطلاق النار، وأكدت إدارة شرطة سان فرانسيسكو على صفحتها على موقع «تويتر»: «نستطيع أن نؤكد أن هناك 9 ضحايا لإطلاق النار، يتوقع أن ينجو الجميع من إصاباتهم».

الضباط استجابوا لإطلاق النار بعد وقت قصير

وتم على الفور نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بالمقاطعة، ولكن لم يتم التعرف على حالتهم على الفور، وأوضحت شرطة سان فرانسيسكو أنه لا يوجد تهديد متواصل، وأن إطلاق النار يبدو موجهاً ومعزولاً، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

فيما طالبت إدارة الطوارئ سكان المنطقة بتجنب «شارع 24، وشارع تريت أفينيو»، ونوهت الشرطة بأن الضباط استجابوا لإطلاق النار بعد وقت قصير من حدوثه، حسبما ذكرت قناة «كي بي أي إكس».