رحمة زين مع بيرس مورجان: تأسيس إسرائيل جاء على أساس عنصري

حلت الناشطة رحمة زين ضيفة مع الإعلامي بيرس مورجان، لتتحدث خلال اللقاء عن القضية الفلسطينية والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على الفلسطينيين العزل، وذلك بعد أن تصدرت محركات البحث قبل أيام بتوبيخها لمراسلة قناة CNN، عبر مقطع فيديو قصير.

وخلال البرنامج أكدت «زين»، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا «كيان معادٍ للسامية»، «نحن اعتدنا على العيش مع اليهود في الشرق الأوسط وفلسطين، وتأسيس إسرائيل جاء على أساس عنصري، فنحن لدينا عرب، سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهود».

الولايات المتحدة أعطت تصريحًا لإسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية

وتابعت رحمة زين، خلال اللقاء، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية أعطت تصريحًا لإسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية، لافتةً إلى أنَّ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يواجه غضبا شعبيا بسبب إنفاق الملايين على إسرائيل لحل أزمتها، متجاهلاً أزمات شعبه.

وأوضحت في المقابلة: «ما رأيناه أنه لا أحد يمكنه قول لا لإسرائيل، سواء الأمم المتحدة أو الشخصيات الإعلامية، ماذا سيحدث عندما يكبر ابنك المدلل الذي لم تقل له لا؟ سيتحول لمعتل اجتماعياً»، «على كل من أمريكا وإسرائيل، تقييم علاقتهما، بعدما وضع العالم كله في أزمة».

فيديو توبيخ رحمة زين لمراسلة «سي إن إن» انتشر بشكل سريع، لتؤكد أنها لا تملك الأموال ولا الشخصيات التي تستطيع أن تدعم وتروج لهذا الفيديو.

وقالت: هذا الفيديو تم انتشاره بشكل سريع لأنني أقول الحقيقة، مُشيرة إلى أن ما ينبغي انتشاره بهذه السرعة هي المشاهد في فلسطين من ذبح الأطفال.

وأردفت: الأزمة هنا هو أن كل شيء يخرج عن سياقه، وهذه أزمة كبيرة لدينا مع الإعلام الغربي، هل الصحفيون كانوا مع المتطوعين على الأرض في هذه الليلة؟ أنا كنت هناك، هل استمعوا لصواريخ إسرائيل التي بدأت منذ الثانية فجرا دون توقف؟ هي لم تستمتع للجانب الإسرائيلي عندنا رفض إدخال المعونات، وهذا يجب أن يتغير

واستطردت: «نقلنا ما يحدث خارج فلسطين.. خارج حدود الاحتلال الإرهابي، لأطفال يمرون بمجازر، هذه ليست حربا.. لأن الحرب تفترض أنَّ كلا الطرفين على قدم مساواة وهذا لم يحدث».

وعن رأيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، ردت «زين» قائلة: «الخطر في إجراء مقابلة هو أن تطلب مني إدانة حماس في بدايتها، وهو يصب في مصلحة الدفاع الإسرائيلي الأعمى عن دولتها».