يوسف الحسيني: استقبال الرئيس السيسي في الهند يليق باسم مصر

أثنى الإعلامي يوسف الحسيني على تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، لافتًا إلى أنه نال استقبال الفاتحين في الهند، معتبرًا أنه استقبال يليق بمصر ورئيسها، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقات وتحالفات وشراكات مع الكبار والدول الكبرى تاريخيًا وحضاريًَا وثقافيًا.

الرئيس السيسي سافر لأذربيجان وأرمينيا

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الرئيس السيسي سافر لأذربيجان وأرمينيا بالاضافة لسفر وزير الخارجية المصري لروسيا، ثم عاد الرئيس من الخارج واجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي في القاهرة.

وزير الخارجية الأمريكي يزور القاهرة

وتابع يوسف الحسيني: «الإحساس اللي عندي إن فيه أمر مهم وكبير بيتعمل له إعادة ترتيب، وبتقوده القاهرة، وخد بالك أذربيجان وأرمينيا وروسيا يعني روسيا الاتحادية وقبلها نيودلهي يعني بريكس، وقبلها كان عندنا خبر اعتماد العملة المصرية في روسيا والعكس صحيح»، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي زار القاهرة ومنها للأراضي المحتلة ولم يذهب لمكان آخر.