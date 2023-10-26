أستاذ سياسة لـ«الشاهد»: حكومة «يوليو» رفضت مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء

قال الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه منذ عام 1949، بدأت تظهر أفكار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء حتى لا يكون لهم حق العودة في أرضهم.

«محمد»: مشروع أيزنهاور سنة 1953 الأبرز

وأضاف «محمد»، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مشروع أيزنهاور سنة 1953، يعد الأبرز بين مشروعات وأفكار توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، الذي رفضته حكومة ثورة يوليو وقتها.

رفض فلسطيني لمشروع آيزنهاور

وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات، أنَّ هذا المشروع قوبل برفض فلسطيني تمثل في مظاهرة طولها 7 كيلومترات، وتوالت الأفكار والمشروعات الداعية لـ التوطين في سيناء أو الأردن، وكلها كانت تحاول أن تظهر تمسكها بالقانون الدولي، لكنها في الحقيقة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين.