أستاذ سياسة لـ«الشاهد»: طرد نحو 750 ألف فلسطيني من أرضهم بعد عام 1948

قال الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنَّ سيناء كانت دوما تتمتع بمكانة بارزة في ذهن الحركة الصهيونية، مستشهداً بما كان «موشى ديان»، وزير دفاع إسرائيل السابق، يذكره دائماً: «شرم الشيخ بلا سلام أفضل من سلام بلا شرم الشيخ».

«محمد»: اعتراف الغرب بالدولة اليهودية فقط بقرار التقسيم في عام 1947

وأضاف «محمد»، خلال لقاءه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه حين صدر قرار التقسيم من الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، تضمن قيام دولة يهودية ودولة عربية، لكن المجتمع الدولي اهتم بالدولة اليهودية واعترف بها ولم يهتم بالدولة العربية.

عمليات تهجير ضخمة عقب قرار التقسيم

وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات، موضحاً أن قرار التقسيم أعقبه عمليات تهجير ضخمة وصلت إلى طرد نحو 750 ألف فلسطيني في مخيمات في الدول العربية، وهذه المخيمات دليل على جريمة الاحتلال، لذلك يحاول أن يمحي المخيمات واللاجئين.