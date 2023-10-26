غزة على صفيح ساخن بعد توغل إسرائيلي كبير في القطاع

20 يوما من القصف المتواصل على قطاع غزة في إطار عملية السيوف الحديدية التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري، ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنّتها المقاومة الفلسطينية ردا على انتهاكات الجنود والمسؤولين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وفي آخر التطورات، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ القوات البرية توغلت بشكل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال ساعات الليل، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وشنّت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على مناطق متفرقة بينها محيط «مسجد الهدى» في قطاع غزة، فيما أصيب 3 أطفال أشقاء بجروح متفاوتة إثر قصف الاحتلال منزلهم في مدينة خان يونس، كما استشهد 18 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال، وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة شمال ووسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفية تدعى دعاء شرف وطفلتها، كما اندلع حريق كبير في مصنع للعصير ومخزن للإطارات، وعدد من المخازن والمحلات وسط مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر الجاري جراء القصف الإسرائيل المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 20 صحفيا.

الاعتقالات مستمرة في الضفة الغربية المحتلة

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة بإطلاق الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة فلسطيني، واعتقال 4 آخرين، بينهم الأسير المحرر عبدالله متولي عقب اقتحام جنود الاحتلال حي أم الشرايط في مدينة البيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتاة من حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بزعم التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتضامن مع غزة، كما اعتقلت جنود الاحتلال، فلسطينيا من قرية عارورة خلال مروره عبر حاجز عسكري طيار قرب دوار روابي شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وفجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 17 فلسطينيا، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 3 فلسطينيين مواطنين من قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال، 14 فلسطينيا من محافظة بيت لحم.

وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، أنّ معبر الكرامة سيعمل غد الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا في الاتجاهين.