برلمانية: الاصطفاف المهيب لقواتنا المسلحة رسالة طمأنة للشعب

قالت الدكتورة مرڤت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ المشهد المهيب لاصطفاف قواتنا المسلحة يبعث برسائل عديدة، أولها أنه أصبح لنا «درع وسيف» كما قال الرئيس البطل الراحل أنور السادات بعد انتصارات أكتوبر.

رسائل ردع وترهيب للأعداء

وأشارت «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنّه اليوم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحق لنا أن نقول أصبح لنا دروعًا وسيوفًا وقوة غاشمة على من يتجرأ على سيادتنا وأرضنا، مُشيرةً إلى أنّ الرئيس السيسي بعث رسالة اطمئنان لكل مصري يعيش على هذه الأرض المباركة أو خارجها ويفكر بأمنها، كما أرسل رسالة ردع وترهيب لمن يفكر مجرد التفكير في الاعتداء على ذرة من ترابها.

نتمسك بالشرف في زمن القوة

وأضافت إنّ مصر وقيادتها المتمثلة في الرئيس السيسي ما تزال تتمسك بالشرف في زمن عز فيه الشرف، وصارت القوة هي اللغة الوحيدة التي يعترف بها العالم، كما إنّها تتمسك بالقوة العادلة الحكيمة فلا نبغي ولا نعتدي ولكن إذا فُرض علينا الدفاع عن بلادنا فنحن لها وفداء لها.

نصطف خلف الرئيس

وأشارت إلى أننا نمر بمنعطف تاريخي يستلزم الوقوف صفًا واحدًا قويًا خلف قيادتنا التي تعلم جيدًا متى وكيف تتدخل وتحمي مصالح مصر دون مزايدات أو مصالح شخصية، مُشددة على أن الجميع يثق في هذا القائد وفي تلك الدولة ومؤسساتها الراسخة، كما إنّ الجميع على ثقة في عبور تلك الأيام بسلام، فهذا وعد الله الذي لا يخلف وعده.