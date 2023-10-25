وزير الأوقاف الفلسطيني: موقف الرئيس السيسي وملك الأردن واضح برفض تهجير أهالي غزة

قال وزير الأوقاف الفلسطيني الدكتور حاتم البكري، إنّ مصر صاحبة الموقف القوي والتاريخي في حماية القضية الفلسطينية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، لديهما موقف واضح وهو رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.

وأضاف خلال حديثه عبر سكايب من رام الله مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي حول مناطق الضفة الغربية إلى سجون ومناطق مقطعة الأوصال، لإنهاء أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.

الاحتلال وضع الأماكن المقدسة تحت سيطرته لتغيير البوصلة الدينية

وذكر أنّ الاحتلال وضع الأماكن المقدسة تحت سيطرته لتغيير البوصلة الدينية والتاريخية للقدس، مشيرًا إلى أنّ المنطقة يجري دفعها إلى حرب دينية، ويجب أن يكون هناك قرار أممي لوقف هذه الحرب وحماية الشعب الفلسطيني، الذي يعاني في غزة حصارًا إسرائيليًا، ولا يجد الأدوية والأغذية وكل مستلزمات الحياة.

أكثر من 50 مسجدا جرى تدميرها كليا

أكد أن أكثر من 50 مسجدا جرى تدميرها كليا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وتضرر المئات، والمشكلة لم تبدأ في السابع من أكتوبر، لكنها سنوات طويلة من التهميش والتنكيل بالشعب الفلسطيني وحقوقه، إسرائيل حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، وحرمت سكانه من حريتهم.