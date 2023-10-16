بذكرى توليه حكم مصر.. ماذا قال السادات عن نفسه في كتاب «البحث عن الذات»؟

تمر اليوم ذكرى تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئاسة الجمهورية، خلفًا للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، إذ تولى الرئاسة رسميا يوم 16 أكتوبر 1970، إلى يوم رحيله في 6 أكتوبر 1981.

إنجازات الرئيس السادات

والرئيس السادات مولود في 25 ديسمبر 1918، وتخرج في الكلية الحربية سنة 1938، وانضم إلى الضباط الأحرار، الذين أطاحوا بالملك فاروق في ثورة 23 يوليو 1952، وقاد مصر إلى نصر أكتوبر 1973، وحاز على جائزة نوبل للسلام في 1978، بعد أن وقع ومناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل، اتفاقية سلام بالتعاون مع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

كتاب «البحث عن الذات»

وقد روى الرئيس الأسبق قصة حياته في كتابه «البحث عن الذات» قائلا في الإهداء: «أنا أنور السادات فلاح نشأ وتربى على ضفاف النيل حيث شهد الإنسان مولد الزمان- أهدي هذا الكتاب إلى القارئ في كل مكان، إنها قصة حياتي التي هي في نفس الوقت قصة حياة مصر منذ 1918 هكذا شاء القدر».

وتابع: «فقد واكبت أحداث حياتي الأحداث التي عاشتها مصر في تلك الفترة من تاريخنا، لذلك فأنا أروى القصة كاملة لا كرئيس جمهورية مصر العربية.. بل كمصري ارتبطت حياته بحياة مصر ارتباطا عضويا منذ بدايتي إلى الآن».

وأوضح: «وحياتي مثل قصة حياة أي منا.. ليست في الواقع إلا رحلة بحث عن الذات، فكل خطوة خطوتها عبر السنين إنما كانت ومازالت من أجل مصر والحق والحرية السلام».

وأشار إلى «هذه هي الصورة التي رسمتها لنفسي منذ الطفولة.. والآن وأنا أنظر إلى بانوراما حياتي وحياة مصر تمتد أمام عيني بكل ما شهدته وما صاحبها من أحاسيس، هل أستطيع أن أرى صورتي لنفسي وقد التقت بصورة مصر كما كنت أحلم بها من فوق سطح الفرن في قريتي أبو الكوم وأنا ما زلت صبيا في العاشرة من عمره؟ وهل يمكن أن أقول إن هذه الصورة قد تحققت أو على الأقل أصبح في الإمكان التعرف عليها؟».