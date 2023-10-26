وزير المالية يستعرض بالأرقام مؤشرات الاقتصاد.. ارتفاع حجم الاستثمار المباشر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنّ الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفّزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.

مؤشرات الاقتصاد المصري أمام المؤسسات العالمية

وذكر المركز عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنّ وزير المالية أوضح مؤشرات الاقتصاد المصري أمام المؤسسات العالمية كالتالي:

- 10 مليارات دولار حجم الاستثمار المباشر في العام الحالي ارتفاعًا من 4.1 مليارات عام 2015.

- %4 متوسط نمو الناتج المحلي حاليا ارتفاعًا من 3% خلال 2011-2015.

- %7.2 متوسط نسبة البطالة حاليا انخفاضًا من 12.4% خلال 2011-2015.

- %50 نسبة انخفاض عجز الحساب الجاري للناتج المحلي من 2.4% إلى 1.2%.

- %6 نسبة العجز الكلي انخفاضًا من 11.2% خلال 2011-2015.

- %1.63 نسبة الفائض الأولي بالموازنة بدلا من عجز أولي بمتوسط 3.9%.

- 10 مليارات دولار حجم سداد مصر لالتزاماتها الخارجية خلال العامين الماضيين.