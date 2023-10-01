خبير: الاضطراب في الشارع المصري من 2011 إلى 2013 أثر على الاقتصاد

قال الدكتور يسري الشرقاوي، خبير اقتصادي، إنّ الدولة المصرية كان أمامها العديد من التحديات قبل أن تبدأ عام 2014 مثل الوضع الاقتصادي والمشكلات والاضطرابات السياسية، وهو ما أثر بشكل كامل على كل نواحي الحياة في أنحاء الجمهورية.

الدولة المصرية تكبدت خسائر ضخمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «الدولة المصرية تكبدت خسائر تزيد عن 400 مليار دولار بسبب الاضطرابات التي حدثت من عام 2011 وحتى مطلع 2014، ولم تكن هناك بنية تحتية جاهزة وطاقة كهربائية».

مؤتمر حكاية وطن تحدث عن الإنجازات

وتابع الخبير الاقتصادي: «مؤتمر حكاية وطن تحدث عن الإنجازات، وما تم إنجازه وما لم يُحقق ولماذا وكيف سيتم تحقيقه، وحوارات الأمس التي دارت بالمؤتمر تتعلق بالاقتصاد الكلي للدولة وحياة المواطن وكيف خلقت مصر الإصلاح الاقتصادي الشامل وفتح آفاق العمل أمام القطاع الخاص من أجل زيادة فرص العمل».