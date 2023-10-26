مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي تفتح النار على مخيم البريج في غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية في عدد من الأحياء بغزة، والمروحيات تطلق الرصاص الحي باتجاه مخيم البريج.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأنّ الاحتلال إسرائيلي شنّ غارات استهدفت منزلًا في المعسكر الغربي بخان يونس، وأنّ الاحتلال الإسرائيلي يشتبك مع الفلسطينيين بمخيم البريج.

وتابع بأنّ المروحية الإسرائيلية كانت تطلق الرصاص الحي باتجاه مخيم البريج.