رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي تفتح النار على مخيم البريج في غزة

كتب:

هانى حسن
09:39 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية في عدد من الأحياء بغزة، والمروحيات تطلق الرصاص الحي باتجاه مخيم البريج.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأنّ الاحتلال إسرائيلي شنّ غارات استهدفت منزلًا في المعسكر الغربي بخان يونس، وأنّ الاحتلال الإسرائيلي يشتبك مع الفلسطينيين بمخيم البريج.

وتابع بأنّ المروحية الإسرائيلية كانت تطلق الرصاص الحي باتجاه مخيم البريج.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تستخدم الرصاص المحرم دوليا ضد الفلسطينيين

«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تشن حربا شرسة على مدن الضفة الغربية

ماكرون لقناة القاهرة الإخبارية: الهجوم البري على غزة يجب أن يكون محدودا

«القاهرة الإخبارية»: رئاسة الحكومة الإسرائيلية تعلن عن انعقاد «مجلس الحرب»

القاهرة الإخبارية: الخارجية الإسرائيلية ترفض تصريحات أردوغان عن حركة حماس
بقلم هانى حسن