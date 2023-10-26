«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تشن حربا شرسة على مدن الضفة الغربية

قال الإعلامية نهى درويش، إنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسعى إلى تحويل الضفة الغربية إلى سجن كبير وتقييد حركة الفلسطينيين من سكان الضفة، بإغلاق كلي لأغلب مداخل المدن والبلدات والقرى بالحواجز العسكرية.

عدد الحواجز العسكرية لإعاقة حركة سكان الضفة الغربية

وتابعت «درويش»، خلال تقرير لها على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ عدد الحواجز العسكرية يبلغ 567 حاجزاً منها 490 حاجزًا ما بين سواتر ترابية ومكعبات أسمنتية وبوابات حديدية، بهدف عزل المدن وتقييد حركة سكان الضفة الغربية.

حرب ظل شرسة في مدن الضفة

وما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بمثابة حرب ظل شرسة في مدن الضفة بالتزامن مع استهداف غزة.