جولة في ملاعب كأس العالم 2030 بالمغرب.. أرض الأسود تفتح أبوابها للكبار (صور)

لم يكن فوز المغرب بتنظيم كأس العالم 2030، بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، مجرد صدفة، إذ يحظى المغرب باهتمام كبير بعد التنظيم الاستثنائي للبطولات الضخمة، لعل أبرزها كأس العالم للأندية، الذي استضافه 3 مرات طوال تاريخها، بالإضافة إلى جودة الملاعب وقدرتها على استقبال الأحداث الكبرى وكبار المنتخبات الكروية في العالم، لذا نأخذك في جولة سريعة لملاعب كأس العالم 2030.

جولة في ملاعب كأس العالم 2030 بالمغرب

المغرب يمتلك ملاعب ضخمة واستثنائية، قادرة على استضافة الحدث العالمي المنتظر، إذ يتصدر ملعب مولاي عبدالله، الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج بعد التطوير، قائمة ملاعب المغرب التي تنتظر استضافة المونديال، ويعد من أكبر الملاعب المغربية وأقدمها، إذ افتتح رسميًا عام 1983.

تجهيز «ابن بطوطة» لاستقبال 65 ألف متفرج

ملعب ابن بطوطة أو طنجة، الذي يتسع إلى 65 ألف متفرج، يخضع في الوقت الحالي إلى أعمال توسعات من أجل زيادة عدد مقاعد الجماهير إلى 88 ألفًا، إذ يعد من الملاعب الحديثة في المغرب، والذي دشن وافتتح بشكل رسمي أمام الجماهير عام 2011، واستمرت أعمال البناء مدة تصل إلى 7 سنوات، بتكلفة بلغت 1048 مليون درهم (أكثر من 100 ألف دولار أمريكي).

معلومات عن أكبر ملاعب المغرب

الملعب الكبير في الدار البيضاء، يدخل ضمن قائمة الملاعب التي تفتح أبوابها للجماهير في كأس العالم 2030، ويعد من أكبر الملاعب في المغرب، ويتسع إلى 113 ألف متفرج، رغم عدم اكتمال أعمال البناء حتى تلك اللحظة، على أن تكتمل بحلول 2025، ليصبح المقر الجديد للمنتخب المغربي، إلى جانب وضع خطة لاستضافة كأس أمم أفريقيا.

3 ملاعب بسعة 45 ألف متفرج

45 ألف متفرج سعة ملاعب أغادير ومراكش وفاس، التي تستضيف أيضًا مباريات كأس العالم 2030، لتتفوق المغرب في أعداد ملاعبها على البرتغال، التي لم تتقدم سوى بـ7 ملاعب فقط، لاستضافة نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2004، لكنها لن تدخل مونديال 2030 إلا بأقل عدد مقارنة بإسبانيا والمغرب.