السعودية تنهي اهتمامها باستضافة كأس العالم 2030.. ما السبب؟

لن تتوقف أحلام السعودية عند استضافة نسخة من بطولة كأس العالم على أراضي المملكة العربية السعودية، وهو ما تجهز له بالفعل في الوقت الحالي، بعد استقدام لاعبين من جميع دوريات أوروبا، من أجل تطوير كرة القدم السعودية والذهاب بعيدًا في ملف الاستضافة.

تغير مفاجىء في قرار السعودية بشأن استضافة كأس العالم 2030

في تغير مفاجئ، قررت السعودية التقدم لاستضافة نسخة كأس العالم، التي تقام بعد 11 عامًا، وتحديدًا عام 2034، وذلك بعدما تأكدت من تقلص فرص الحصول على حق استضافة نسخة 2030، في ظل المنافسة الشرسة أمام العديد من دول أوروبا.

والسعودية بعدما استقطبت عدد من نجوم أوروبا إلى دوري روشن، خلال الميركاتو الصيفي الأخير، باستقدام كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم، ونجولو كانتي لاعب تشيلسي السابق، ونيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى جانب فابينيو وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وغيرهم، تركز في الوقت الحالي على فتح ملف استضافة منافسات كأس العالم لنسخة 2034، بحسب صحيفة «تايمز».

وتبدأ السعودية تحركاتها خلال الفترة المقبلة، من أجل كسب دعم مسؤولي كرة القدم الأوروبية، وعلى رأسهم الاتحاد الدولي لكرة القدم، تمهيدًا للحصول على شرف استضافة كأس العالم 2034، لتعزيز فرص نجاح الملف المرتقب، خاصة في ظل رغبتها في استضافة منفردة وليس تنظيم مشترك.

المنافسة بلغت أشدها بين الدول الثلاثة، إسبانيا والمغرب والبرتغال، على استضافة كأس العالم نسخة 2030، وذلك أمام الرباعي اللاتيني الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي وباراجواي، على أن تقام نسخة كأس العالم المقبلة لعام 2026، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وستشهد الانطلاقة الأولى لمشروع مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32.