رغم الحرب.. أوكرانيا تتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم نسخة 2030

أعلنت إسبانيا والبرتغال، اليوم الثلاثاء، ضم أوكرانيا في ملفهما في محاولة لاستضافة كأس العالم 2030؛ ومن المرجح أن تستضيف أوكرانيا مجموعة واحدة في البطولة، وفقا لما أوردته «سكاي سبورتس».

الإعلان في مؤتمر صحفي عن ضم أوكرانيا لملف استضافة كأس العالم

ومن المقرر أن تعلن إسبانيا والبرتغال، اليوم، في مؤتمر صحفي يعقد تمام الساعة 1 مساءً بتوقيت جرينتيش ضم أوكرانيا إلى عرضهما المشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

ووفقا للخطة التي أُعدت بواسطة كل من إسبانيا والبرتغال، فإن أوكرانيا ستستضيف مجموعة واحدة فقط خلال كأس العالم.

الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ينظمون كأس العالم لسنة 2024

وأشارت الصحيفة، إلى اتخاذ قرار بشأن من سيستضيف البطولة في غضون ثماني سنوات من الآن في مؤتمر FIFA في عام 2024، حيث ستصوت الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 211، على المجموعة الأفضل.

وبعد كأس العالم قطر هذا الشتاء، ستستضيف كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطولة نسخة 2026 كأول مشروع مكون من ثلاث دول، فيما سيشمل أيضا لأول مرة كأس عالم مشكلًا من 48 فريقًا.

إعلان استضافة كأس العالم يتزامن مع الحرب في أوكرانيا

ويتزامن إعلان أوكرانيا لتنظيم كأس العالم مع خوضها حرب طاحنة مع موسكو، التي تتوقف عليها مستقبل دولة أوكرانيا، خاصة وأن الدب الروسي قد أعلن ضم 4 مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، وتمثل تلك المناطق 18% من مساحة أوكرانيا.

ونجحت القوات الأوكرانية مؤخرًا في تحقيق نجاح باهر على أرض المعركة، حيث أنها تمكنت من خلال هجومها المضاد إعادة سيطرتها على منطقة ليمان، وطرد جميع القوات الروسية منها، فضلا عن تكبيد الجيش الروسي خسائر فادحة في المقاتلين والعتاد.