ارتفاع مؤشر الدولار عالميا.. وصل إلى أعلى مستوياته في أسبوعين

ارتفع مؤشر الدولار فوق 106.7 نقطة اليوم، ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوعين تقريبًا، ويتبع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مع تحرك عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات مرة أخرى نحو المستوى المهم نفسيًا البالغ 5%.

وجاءت التحركات في الوقت الذي قدّمت فيه بيانات أقوى من المتوقع دليلا إضافيا على مرونة الاقتصاد الأمريكي، ما يدعم وجهة النظر الأعلى على المدى الطويل بشأن أسعار الفائدة.

ارتفاع مؤشر الدولار عالميا

ويُتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكنه من المقرر أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، اليوم، لمزيد من التوجيه، وعلاوة على ذلك استمر الدولار في الاستفادة من ضعف اليورو وسط توقعات نمو قاتمة في الكتلة بعد الانكماش المفاجئ في النشاط التجاري في منطقة اليورو.

توقعات مؤشر الدولار

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107.44 بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 111.43 نقطة خلال 12 شهرًا.