هل يظل مؤشر الدولار مستقرا عالميا قبل اجتماع «الفيدرالي الأمريكي»؟

استقر مؤشر الدولار حول 106.2 نقطة اليوم الاثنين، إذ واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وفي أحدث تعليق للبنك المركزي، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إنها تتوقع عدم رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، وذلك إذا جرى رفعها من الأساس.

مؤشر سعر الدولار

وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، ومن المرجح أنّ يتطلب نموًا اقتصاديًا أقل، مضيفًا أنّ الإعدادات النقدية الحالية، ليست متشددة للغاية بعد.

ومع ذلك، تتوقع الأسواق أن يُبقي البنك المركزي، أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع المقبل، ويتطلع المستثمرون الآن، إلى إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وأحدث أرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي هذا الأسبوع، لتوجيه التوقعات بشكل أكبر.

توقعات سعر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير عام 1985.

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 107.44 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أنّ يجري تداوله عند 111.43 نقطة خلال 12 شهرًا.