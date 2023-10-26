«البيئة»: مصر تمتلك مشروعا طموحا لإعادة تدوير المياه

أعلن الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، ضرورة اتخاذ إجراءات للحد والتكيف مع التغيرات المناخية في ظل الزيادة السكانية التي نواجهها، من خلال الاعتماد على المنع وتقليل الهدر في استخدام المياه، واتباع نظام حوكمي من قبل وزارة الموارد المائية والري من خلال تعاون مشترك مع الوزارات الأخرى، ورصد جودة المياه وملاءمتها للاستخدام.

الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات القومية

وأشار إلى أهمية عدم ربط مشكلة المياه من منطلق المياه العذبة وفقط، وهناك تبعات أخرى لها ترتبط بالاستخدامات الاقتصادية لهذه الموارد وارتباطها بالأنشطة الاقتصادية، موضحا أن مصر نفذت العديد من المشروعات القومية، وهناك برنامج طموح جرى إدراجه ضمن استراتيجية تغير المناخ لبناء أكثر من 50 محطة تحلية مياه حيث تم تخصيص أماكن لها حتى عام 2050 بتكلفة تتعدى المليار دولار، وذلك لتغطية الاستخدامات المتزايدة فى المياه، كما تشهد سيناء تنمية غير مسبوقة من قبل القيادة السياسية ورفع وزيادة معدلات وتيرة التنمية بها وإعمارها بشكل كبير وهو ما يحتاج إلى نقل المياه واستخدام المياه المحلاه.

مصر تمتلك مشروعا طموحًا لعملية معالجة وزيادة المياه

وشدد على أهمية عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي أو على نوعية المياه، حيي يمكن ذلك من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة فى عملية استخراج المياه، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أعلى معدلات إعادة تدوير المياه حيث تصل إلى 3 مرات لإمكانية إستخدامها مرة أخرى، إذ تمتلك مشروعا طموحًا لعملية معالجة وزيادة المياه مرة أخرى واستخدامها في أغراض زراعية وغيرها.