جامعة سوهاج و«المصرية للتعلم الإلكتروني» تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي

اجتمع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مع الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

وحضر الاجتماع الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمود شومان، نائب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع، وجّه الدكتور حسان النعماني، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه اللامحدود للجامعات الأهلية، ومدى النجاح الذي حدث بها.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، منها وضع اللوائح والقوانين لتفعيل عدد من البرامج الجديدة واعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، بهدف تقديم تعليم متميز في التخصصات الحديثة والبينية.

كما ناقش الاجتماع تطور أعداد الطلاب الملتحقين، حيث بلغ عددهم حتى الآن 1020 طالبا وطالبة، والعمل على زيادة أعداد الملتحقين خلال المرحلة المقبلة، والجوانب الاقتصادية والمالية المشتركة، وتكلفة رسوم المقررات والساعات المعتمدة، ومنح الشهادات العلمية المشتركة.

وأضاف الدكتور هشام عبد السلام أنّ الاجتماع ناقش الجوانب الاقتصادية والمالية المشتركة، وتكلفة رسوم المقررات والساعات المعتمدة، ومنح الشهادات العلمية المشتركة.

وفي ختام الاجتماع، وقّع الدكتور حسان النعماني والدكتور هشام عبد السلام، اتفاقية التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين بشأن تشكيل واختصاصات مجلس الإدارة.

وأضاف الدكتور هشام عبد السلام ان الاجتماع ناقش ايضاً الجوانب الاقتصادية والمالية المشتركة، وتكلفة رسوم المقررات والساعات المعتمدة، ومنح الشهادات العلمية المشتركة، حيث تمنح الجامعة المصرية درجة البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا والماجستير بكليتي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، و إدارة الأعمال، مشيدًا بدور الجامعة ودعمها المستمر والدائم في تذليل كل العقبات التي تواجه سير العمل.