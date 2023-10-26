«الجامعات»: ميزانية مفتوحة لعلاج الطلاب خلال فترة الدراسة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري 2022-2023؟، وفقا للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحين أنه فيما يتعلق بالمتابعة الطبية والعلاج لمنسوبي الجامعة، فإنه يتم عمل ملف طبي لكل طالب منذ التحاقه بالكلية ومتابعة الحالة الصحية الخاصة به أولا بأول، موضحين أن العلاج الشامل على نفقة الجامعة طوال فترة الدراسة، وأن العلاج الطبي للطلاب له ميزانية مفتوحة.

العلاج الطبي في الجامعات الحكومية

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتابعة الصحية والرعاية الكاملة للطلاب تتم بمختلف الكليات منذ التحاق الطلاب بالجامعة، لافتا إلى أنه يتم عمل ملف طبي لكل طالب للكشف عنه والمتابعة الصحية الدورية له، وفي حال اكتشاف الطالب لمرض ما يتم علاجه على نفقة الجامعة، منوها إلى أن ميزانية القطاع الطبي للطلاب مفتوحة وبلا سقف معين، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بكافة الجامعات الحكومية.

العلاج الطبي في الجامعات الأهلية

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، إن الرعاية الصحية تتم أولا بأول لطلاب الكليات المختلفة الجدد، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن لكل طالب ملف ومتابعة صحية لهم، بجانب تواجد فريق طبي متكامل داخل الجامعة لمتابعة الحالة الصحية لأي طالب، قد يتعرض لأي مصاب أو مرض أو طوارئ، منوها إلى أن الجامعة تدعم بالكامل القطاع الطبي.