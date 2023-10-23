عالم من جامعة سوهاج يترأس فريقا طبيا دوليا لتحليل كيفية علاج السلس البولي

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الدكتور فوزي فتحي فراج، الأستاذ المساعد بجراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري بالجامعة، وعضو المكتب العلمي للجمعية الأوروبية للمسالك البولية، ترأس فريقا طبيا عالميا لتحليل طرق وكيفية علاج السلس البولي، حيث يعد هذا المرض من الأمراض المستعصية والمنتشرة التي تصيب حوالي 18%؜ من سكان العالم.

البحث العلمي استغرق أكثر من 3 سنوات

وأضاف «النعماني»، ان إجراء البحث استغرق من الوقت 3 أعوام ونصف العام، تحت رعاية المكتب العلمي للجمعية الأوروبية للمسالك البولية، وشارك به علماء من جامعات بريطانية وفرنسية وإسبانية ونرويجية وهولندية ويونانية، وتم نشره في المجلة الأوروبية للمسالك البولية European Urology، وتعد أرقى المجلات الجراحية التخصصية وأعلاها على الإطلاق في معامل التأثير على مستوى العالم.

وأعرب الدكتور حسان النعماني عن فخره واعتزازه بأبناء جامعة سوهاج وبما يقدموه من أبحاث علمية تخدم المنظومة البحثية، ويؤكد مكانة الجامعة التنافسية المتميزة على المستوى الدولي والعالمي، مؤكدا أن الجامعة تذخر بكوكبة متميزة من العلماء في كافة التخصصات العلمية.

سبل علاج مرضى نشاط المثانة

ومن جانبه أوضح الدكتور فوزي فتحي فرج، أن البحث يركز على التدقيق في سبل العلاج الحالية لمرضى فرط نشاط المثانة والسلس البولي وإعادة التحليل التجميعي لنتائج أكثر من 6 آلاف بحث ووثيقة في هذا المجال، حيث توصل العمل لنتائج وتوصيات من شأنها ان تصنع تحولاً نوعياً في كيفية علاج ومتابعه المرضى.

يذكر أن الدكتور فوزي فتحي فرج حصل على الدكتوراه من جامعة رادباود بهولندا، وحائز على جائزة الدولة للعلوم الطبية من جمهورية مصر العربية، وجائزة أفضل عالم شاب في الجمعية الأوروبية للمسالك البولية 2012، وجائزة أفضل بحث عالمي لديناميكية التبول من الجمعية الأمريكية للمسالك البولية 2016، وهو عضو في المكتب العلمي للجمعية الأوروبية للمسالك البولية لأكثر من 10 سنوات، ورئيس المكتب العلمي والبحثي للجمعية العربية للمسالك البولية لقرابة 5 أعوام، وله إنتاج علمي كبير ما بين 70 ورقة بحثية تم نشرها في عدد من المجلات العلمية، ومحكم للمؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للمسالك البولية.