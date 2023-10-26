شروط تحويل حجز شقق سكن لكل المصريين.. «الأولوية للمتزوج ويعول»

أفاد صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمد فتح باب تحويل حجز الشقق بالمشروعات المتوافر بها وحدات، ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

موعد انتهاء تحويل حجز شقق سكن كل المصريين

وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ الثلاثاء المقبل آخر يوم لتحويل حجز الوحدات السكنية ضمن مشروعات مبادرة سكن كل المصريين، بدلا من الثلاثاء 24 أكتوبر، مشيرة إلى أنّ سبب مد فترة التحويل، استجابة لرغبة المواطنين، خاصة بسبب شقق الجاهزة للتسليم الفوري.

شروط تحويل الحجز

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، شروط تحويل الحجز لوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وفقا للبيان الذي صدر من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلي.

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

- عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

- عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

- حال زيادة عدد المتقدمين للتحويل تكون الأولوية في المرتبة الأولى للمتزوج ويعول، ويشمل الأرمل/ الأرملة، ويعول، المطلق/ المطلقة، ويعول.

- الأصغر سنًا.

- في حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

- المرتبة ثانيًا المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

- المرتبة الثالثة الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

الأماكن المتاح بها التحويل

وأوضحت أنّ تحويل الحجز يكون في نطاق المحافظة أو المدينة المتابح بها التحويل، وهي «بني سويف - أكتوبر - المنوفية - القليوبية».