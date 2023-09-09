6 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين بالقانون.. أبرزها الأرملة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019، الحالات التي يُسمح فيها للفرد الجمع بين معاشين.

حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين

ويقول بسام أبو رحمة المحامي والخبير القانوني، إن القانون رقم 148 لعام 2019 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نص على عدد من الحالات يجوز فيها الجمع بين معاشين.

وأضاف «أبو رحمة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 104 نصت على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين 102، 103 يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:

1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويُكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.