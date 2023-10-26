«الإسكان»: الانتهاء من جميع تجهيزات مشروع الصرف الصحي في مركز بدر بالبحيرة

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة والاهتمام بسرعة إتاحة الخدمة للمواطنين بأسرع وقت ممكن.

إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة 10 آلاف م3/يوم

وخلال الاجتماع جرى استعراض مكونات المشروع والتي تشمل إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة 10 آلاف م3/يوم تصرف على ترعة الانطلاق بالإضافة إلى شبكات صرف داخلية بأطوال تصل إلى حوالي 60 كيلومترا لخدمة المناطق السكنية، وتجميع مياه الصرف عند محطتي رفع إحداهما فرعية والأخرى رئيسية لرفع المياه لمحطة المعالجة من خلال خطوط الطرد بأطوال تصل إلى 5 كيلومترات حتى محطة الرفع التي تنتج مياه معالجة ثلاثياً.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أن ما جرى اتخاذه من قرارات بإضافة نظام المعالجة الثلاثية لمحطات الصرف الصحي التي تصرف على الترع والمجاري المائية ما كان إلا تنفيذا لإرادة الدولة للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً بإعادة استخدامها وذلك بغرض الحفاظ على الموارد المائية والميزان المائي.

وأضاف أن ما جرى تنفيذه بمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة بدر، ما كان إلا نتيجة التأكيد الدائم على تنفيذ الشبكات بالتوازي بين الخطوط الفرعية والرئيسية بحيث يمكن استفادة العديد من المناطق بالمدينة من المشروع لحين استكمال الشبكات واستفادة المدينة بصورة كاملة من المشروع.

وأوضح نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هذا المشروع يخدم مركز ومدينة بدر، بالإضافة إلى قرية عمر مكرم بتكلفة استثمارية تصل إلى 370 مليون جنيه جرى تدبيرها من الموازنة العامة للدولة.

أوضح أن المشروع حاليا قيد تجارب التشغيل، وجرى الانتهاء من جميع المنشآت والتجهيزات للمشروع، بالإضافة للانتهاء من 50% من جميع الشبكات الفرعية والرئيسية والتي يمكن ربط المباني عليها فورا للاستفادة من المشروع، وذلك تنفيذا للتوجيهات المحددة بسرعة إنجاز المشروعات الجديدة، بجانب تجاوز التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بمحافظة البحيرة ولضمان استفادة المواطن استفادة كاملة وعاجلة من هذه الخدمات.

التنسيق الفوري بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

وفي نهاية الاجتماع، وجه نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية بسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت مع التأكيد على التنسيق الفوري بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة والجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية بمحافظة البحيرة لاستلام المشروع جزئياً طبقاً لما تم تنفيذه من الشبكات للعمل الفوري على تنفيذ الوصلات المنزلية واشتراك المواطنين للاستفادة من المشروع بحيث تكون الاستفادة الكاملة خلال الأشهر الأربعة القادمة.