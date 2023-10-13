نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المستدامة في البحيرة

زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، محافظة البحيرة لمتابعة مشروعات الصرف الصحي التي نُفذت ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها.

إنهاء مشروعات الصرف الصحي

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن زيادة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تعتبر من أهم الخدمات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على البيئة وتقليل معدلات البطالة، وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار في المحافظة، مقدمة الشكر على الدعم المقدم من الوزارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وكل المشاركين في نجاح تنفيذ الأعمال، كما أشادت بدور وزارة الإسكان في استكمال خطة المشروعات في ظل التحديات المحلية والعالمية الحالية.

وفي كلمته خلال الزيارة، أشاد الدكتور سيد إسماعيل، بالدعم المقدم من المحافظة للانتهاء من تنفيذ الأعمال ببرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، مشيرا إلى أن النجاح المحقق في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالبرنامج هو نتاج تنسيق كامل بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ ومقاولي التنفيذ، كما شكر المشاركين الذين ساهموا في نجاح الانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمحافظة وقبل التواريخ المقررة بنهاية العام الحالي.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور سيد إسماعيل والدكتورة نهال بلبع، محطة معالجة أم صابر بسعة 10.000 م3/يوم قابلة للتوسع إلى 15.000 م3/یوم بمركز بدر، ومحطة معالجة البريجات بسعة 7500 م3/يوم قابلة للتوسع إلى 10.000 م3/يوم، وأشادا بجودة تنفيذ الأعمال والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في محطات المعالجة.