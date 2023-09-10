شروط وطريقة التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل وظيفة مهندس بنظام التعاقد، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة قسم كيمياء، وكهرباء قوى، وميكانيكا «ماتريك، إنتاج، قوى»، على أن يبدأ التقديم من غدا الاثنين، ويستمر 10 أيام.

وظائف مهندسين بشركة مياه الشرب بالبحر الأحمر

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، على أن التقديم يكون عبر رابط النموذج المعد على موقع الشركة، ويبدأ من غدا الاثنين 11 سبتمبر، ولمدة 10 أيام، وللتقديم اضغط هنا.

شروط التقديم بوظائف شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، شروط التقديم لوظائف المهندسين، وهي أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة وألا يزيد العمر عن 32 سنة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية وأن يجتاز الاختبارات المقررة للوظيفة.

الأوراق المطلوبة للوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر

شهادة المؤهل الدراسي، شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية، شهادة الخدمة العسكرية كارنيه نقابة المهندسين.