«حماة الوطن» بالفيوم بعد اصطفاف الفرقة الرابعة: مصر في يد أمينة

قالت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، إنّ الشعب المصري في يد أمينة، وأكثر ما يدل على ذلك هو اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني أثناء تفتيش الحرب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه رسائل مهمة خلال الفعاليات، والتي يأتي في مقدمتها إرسال رسالة طمأنينة للشعب المصري حول قدرة الجيش على حماية الأمن القومي للبلاد.

وأشادت أمانة حماة الوطن بالفيوم، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل الأزمة الفلسطينية، والتأكيد على منع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه قسريًا للحفاظ على بقاء القضية الفلسطينية.

لا تهاون في مواجهة أي خطر

وقال الحسيني مصطفى محمد أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، إنّ اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة بالسويس، يؤكد أنّ عقيدة مصر الراسخة أنّه لا تهاون في مواجهة أي خطر يهدد أمن البلاد واستقرارها.

التعامل مع الأزمات بالعقل

وأَضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ هناك دليلًا واضحًا على التخطيط المدروس لكل شئون البلاد والحرص الشديد في اتخاذ القرارات المصيرية، وهو ما وضح جليًا في كلمة الرئيس السيسي التي قالها خلال اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة، والتي نصت على أنّ الدولة المصرية تتعامل مع كافة الأزمات بالعقل والصبر.

مصر في إيد أمينة

وشدد على أنّ مصر والشعب المصري في إيد أمينة، تحت قيادة الرئيس السيسي الواعي بكل ما يدور من أحداث، وحرصه الشديد في الدفاع عن أمن مصر القومي وحمايته وحماية الشعب المصري.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأشاد «الحسيني» بجهود الرئيس السيسي والدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة الحالية، وتعاملها الحكيم والعاقل لتتمكن من الوصول إلى وقف إطلاق النيران، وحل عادل، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإنهاء الصراع، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.