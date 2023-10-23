«حماة الوطن» بالفيوم يطلق مبادرة للتبرع بالدم للمصابين الفلسطينيين

أطلق حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم مبادرة للتبرع بالدم في أحد مراكز المحافظة، تحت شعار «نقطة دم تساوي حياة»، بالاشتراك مع بنك الدم الإقليمي، وذلك بهدف أجمع أكبر كمية من أكياس الدم لصالح الفلسطينيين المصابين جراء الاعتداء الصهيوني الغاشم عليهم، وفي محاولة من الحزب لتقديم مختلف سبل الدعم والمساعدة لهم.

وانطلقت مبادرة في مركز «نقطة دم تساوي حياة» إطسا بمحافظة الفيوم، بحضور قيادات الحزب، وتحت إشراف الحسيني مصطفى محمد أمين الحزب بالمحافظة، والأمناء المساعدين.

التبرع بالدم للفلسطينيين

وأشار الحسيني مصطفى محمد أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، إلى أنّ الحزب أطلق حملة التبرع بالدم بالاشتراك مع بنك الدم الإقليمي، حيث بدأ بمركز إطسا والقرى والنجوع التابعة له، ويستمر في باقي المراكز بحسب التنسيق مع بنك الدم.

إقبال كبير على التبرع بالدم

وأضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ حملة التبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي قرى ونجوع مركز إطسا، وذلك بفضل مجهود الوحدة الحزبية التي استطاعت الوصول إلى عمق القرى، فضلًا عن رغبة المواطنين في دعم أشقائهم الفلسطينيين.

استمرار المبادرة بجميع المراكز

وأشار على استمرار حزب حماة الوطن في إطلاق مبادرة «نقطة دم تساوي حياة» بجميع مراكز المحافظة تباعًا، حيث سيتم إطلاقها في كل مركز خلال الفترة المقبل، وذلك تمهيدًا لإرسالها رفقة المساعدات الطبية الغذائية لأشقائنا في فلسطين.

وشدد أمين الحزب على إنّ حزب حماة الوطن يدعم القضية الفلسطينية قلبًا وقالبًا، كما إنّه يدعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراتها لدعم القضية الفلسطينية، والتصدي لمحاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لتصفية القضية الفلسطينية.