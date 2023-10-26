«الرعاية الصحية» تبحث التعاون في الصحة الرقمية والمستشفيات الافتراضية مع سويسرا

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفيرة إيفون باومان، سفير سويسرا لدى مصر، والسيدة إليزابيت جيلجن، نائبة رئيس البعثة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي وتبادل الخبرات، في المقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وسويسرا في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير المستشفيات من خلال تعزيز الصحة الرقمية، والمستشفيات الافتراضية، وتحسين جودة الخدمات الصحية داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بمحافظات التغطية الصحية الشاملة.

وبحث اللقاء آليات التخلص الآمن من النفايات الطبية، وتعزيز التحول الأخضر في قطاع الرعاية الصحية، وتحويل المستشفيات إلى مستشفيات خضراء صديقة للبيئة، كما بحث التعاون لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال ميكنة بنوك الدم، ودعمها بمنظومة عمل متطورة.

وتطرق اللقاء إلى التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في تدريب الفرق الطبية، وتطوير المهارات الطبية بما يضمن رفع كفاءة العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وصقل مهاراتهم، ويعود بالنفع على جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، كما جرى التأكيد على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي بمصر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في مجال الرعاية الصحية.

الارتقاء المستمر بقطاع الرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية اللقاء لتوسيع آفاق التعاون بين مصر وسويسرا، مثمّنًا جهود الجانب السويسري في التعاون الدائم مع مصر للارتقاء المستمر بقطاع الرعاية الصحية، ومثمّنًا العلاقات الوطيدة بين مصر وسويسرا، والتي تتميز بالازدهار والتطور المستمر.

ودعا الجانب السويسري لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.

وأكد السبكي، أهمية التعاون بين البلدين لتعزيز الاستثمار في المجال الصحي بمصر، وتعزيز أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بدعم سبل التعاون بين مصر وسويسرا في شتى المجالات، وعلى رأسها مجال الرعاية الصحية، كما أكد أنّ مصر تمتلك منظومة صحية جاذبة للاستثمارات.

من جانبها، أشادت السفيرة إيفون باومان، سفير سويسرا لدى مصر، باستراتيجية مصر 2030 لمسيرة الإصلاح الصحي الشامل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في مجال الصحة لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة في توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للمصريين.

وأشادت السفيرة إيفون باومان، بجهود هيئة الرعاية الصحية في أسبقية التحول الرقمي للخدمات والرعاية الصحية بمنشآتها الطبية، وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الصحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الثنائية في مجال الصحة وتبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق تحسين مستدام في نظام الرعاية الصحية في مصر، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، واستعداد سويسرا لتقديم الدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات في مجالات مثل الصحة الرقمية وإدارة المستشفيات والتدريب الطبي.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من قيادات الهيئة، إضافة إلى مدراء الإدارات ومشرفي العموم على ملف التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة.