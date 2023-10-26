«الصحة» تحذر أولياء الأمور من الأطعمة المصنعة.. تسبب 5 أمراض خطيرة

حذرت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور من تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة، موضحة خلال تقرير رسمي لها أن المواد المصنعة تسبب فرط حركة لدى الأطفال، لذا لزم التنويه بالابتعاد عنه.

أضرار تناول الأطعمة التي تحتوى على مواد مصنعة

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة والبعد عن العادات والسلوكيات التي لها أضرار جسيمة على صحة العامة للمواطن.

وجاءت أضرار الأطعمة التي تحتوى على مواد مصنعة كالتالى:-

- تتحول المواد المصنعة عند تسخينها إلى مواد أكثر ضررا، وقد تسبب أمراض مزمنة.

- تسبب التهابات في جدار المعدة، والإصابة بمرض ارتجاع المريء.

- تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

- تسبب عسر الهضم والحموضة، والإسهال وكذلك الإمساك.

- الإصابة بالنزلات المعوية وجرثومة المعدة.

اتباع نظام غذائي صحي

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاهتمام بالخضراوات والفاكهة، واتباع نظام غذائي صحي لتقوية الجهاز المناعي للجسم.