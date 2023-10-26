عضو بـ«النواب»: مصر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية سامح شكري خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية، تؤكد موقف مصر الثابت والواضح والداعم في القضية الفلسطينية.

تقديم الدعم للقضية الفلسطينية

وأوضح خلال تصريحات صحفية أن الدولة المصرية تعمل بجدية للتوصل إلى توافق دولي وإقليمي، لإنهاء الاعتداءات الوحشية وجرائم القتل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إعادة إحياء السلام في المنطقة.

وأكد أن الدولة المصرية ستظل مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة من خلال ضمان الدخول الكامل والآمن والسريع والدائم للمساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال الاتصالات

وأشار إلى أن القيادة السياسية تعمل على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال الاتصالات واللقاءات المستمرة والمتواصل بين الرئيس السيسي وزعماء العالم لتوفير الموارد الإنسانية والمالية اللازمة، لتلبية احتياجات السكان في غزة وتخفيف المعاناة عليهم والتوصل إلى توافق دولي على خارطة طريق لتحقيق السلام.

وطالب المجتمع الدولي للعودة إلى العمل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لإنصاف أهل غزة وإقرار حقهم في العيش على أراضي دولتهم من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.