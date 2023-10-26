قطع المياه في بعض المناطق بالدقهلية يومي الجمعة والسبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ انقطاع المياه يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 أكتوبر، لمدة 3 ساعات لكل يوم، بداية من الساعة 1 صباحًا، وحتى الساعة 4 صباحًا عن بعض المناطق.

قطع المياه بالدقهلية ليومين متتاليين

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه يجري قطع المياه في بعض المناطق التالية: جمصة بالكامل، والمنطقة الصناعية، والسجن العمومي، والأمن المركزي، وبعض قرى بلقاس زيان، والسلسول.

سبب قطع المياه بالدقهلية

وأشارت الشركة إلى أنه يجري قطع المياه بسبب قيام مياه الدقهلية بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه جمصة رافع مياه عثمان، مشددة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم خلال هذه الفترة.