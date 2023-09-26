قطع المياه في الدقهلية لمدة 10 ساعات غدا للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية، انقطاع المياه غدًا الأربعاء، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، ولمدة تصل إلى 10 ساعات، لإجراء بعض الأعمال الخاصة بالشركة.

قطع المياه في الدقهلية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المناطق التي ستتأثر بقطع المياه بها، وهي بعض مناطق جمصة، وهي إسكان الشيخ زايد، والجامعة الأهلية.

سبب قطع المياه بالدقهلية

وأشارت الشركة إلى أن سبب قطع المياه غدا لمدة 10 ساعات هو تنفيذ أعمال ربط خطوط مياه جديدة بخطوط مياه قائمة بمدينة جمصة، مما يترتب عليه قطع المياه لحين الانتهاء من أعمال الربط.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بضرورة تدبير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى عودة المياه مرة أخرى بشكل طبيعي.