سعر كيلو الكهرباء المنزلي والتجاري في شهر أكتوبر.. «احسب فاتورتك بنفسك»

أعلن مجلس الوزراء في 26 أكتوبر من العام الماضي، عن تثبيت أسعار شرائح الكهرباء 2023، والمطبقة في الوقت الحالي، وتأجيل تطبيق الزيادات المقررة لمدة 6 أشهر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمراعاة الظروف والتحديات الاقتصادية، وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية سعر كيلو الكهرباء في شهر أكتوبر.

سعر كيلو الكهرباء المنزلي في شهر أكتوبر

جاء سعر كيلو الكهرباء المنزلي في شهر أكتوبر، على النحو التالي:

- الشريحة الأولى: تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليا 48 قرشًا

- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها 106 قروش.

- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها 128 قرشًا،.

- الشريحة السادسة: من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها 140 قرشا.

- الشريحة السابعة تبدأ صفر لأكثر من 1000 بسعر 145 قرشا، والمشتركون في هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

سعر كيلو الكهرباء التجاري في شهر أكتوبر

جاء سعر كيلو الكهرباء التجاري في شهر أكتوبر، على النحو التالي:

- الشريحة الأولى: من صفر حتى 100 كيلووات، 65 قرشا.

- الشريحة الثانية: من صفر حتى 250 كيلووات سعرها 120 قرشا.

- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 600 كيلووات 140 قرشا.

- الشريحة الرابعة: من 601 حتى 1000 كيلووات 155 قرشا.

- الشريحة الخامسة: لأكثر من 1000 كيلووات 160 قرشا.