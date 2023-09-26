سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023.. تختلف بحسب شرائح الاستهلاك

أعلنت الحكومة في 26 من أكتوبر الماضي، تثبيت سعر شرائح الكهرباء خلال عام 2023، والمطبقة حاليًا، كما قررت إرجاء تطبيق الزيادات المقررة 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير المقبل، وذلك بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، لمراعاة الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية. وخلال السطور التالية توضح «الوطن» سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023.

سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023

وسجل سعر كيلو الكهرباء المنزلي، والمعمول بها حتى أول شهر يناير 2024، التالي:-

- سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023، للشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر لـ50 كيلو وات، سعرها الآن هو 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 لـ100 كيلو وات، سعرها الحالي 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر لـ 200 كيلو وات، سعرها 77 قرشًا.

- سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023 للشريحة الرابعة والتي من 201 لـ350 كيلو وات، سعرها 106 قروش.

سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023.. الشريحة السابعة

- الشريحة الخامسة، من 351 حتي 650 كيلو وات، سعرها 128 قرشا.

- الشريحة السادسة، من 651 لألف كيلو وات، كما هي حاليا 140 قرشا.

- سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023 للشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000، سعرها الحالي 145 قرشا، والمشتركون في هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.