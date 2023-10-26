بعد قرار البنك المركزي.. 5 شروط للسحب بالبطاقات الائتمانية خارج مصر

قرر البنك المركزي المصري، منذ قليل، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء بالبنك الخاص به، أو زيارة الفرع، مع التزامه ببعض الشروط التي نستعرضها في السطور التالية بحسب البنك المركزي.

شروط فتح حدود الاستخدام للبطاقة الائتمانية خارج مصر

- يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود على بطاقة الائتمان بالتقدم إلى البنك الخاص به ما يثبت أنّ استخدامه للبطاقة كان خلال سفره خارج مصر، عن طريق أختام المغادرة والوصول الموجودة على جواز السفر.

- يمكن إرسال ما يثبت استمرار تواجده خارج مصر، في حال تجاوز الـ90 يومًا.

- في حال لم يلتزم العميل بما تقدم من تعليمات، سيبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني«I-Score» من أجل وضعه في القائمة السلبية.

- وإذا لم يلتزم العميل بهذه التعليمات أيضًا، سيتم إدراجه في قائمة العملاء الذي يحظرعليهم إصدار بطاقات ائتمانية، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية في المستقبل.

- كما سيتم إبلاغ الجهات المعنية باتخاذ اللازم.

تعليمات المركزي السابقة

يذكر أن سبق وكشف البنك المركزي المصري يوم 17 أكتوبر 2023، عن تعليمات تنظيمية تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في خارج مصر، نتيجة إساءة بعض المواطنين لاستخدام البطاقات الائتمانية والعمل على السحب النقدي دون السفر.

وشرح المركزي، في بيان له منذ قليل، أن بعد هذه التعليمات تم ملاحظة وجود شكاوى من بعض العملاء في البنوك المصرية، تفيد أن هناك بعض المعوقات للتواصل مع البنوك الخاصة بهم قبل السفر من أجل فتح حدود البطاقات الائتمانية للاستخدام خارج مصر، وأبرز هذه الصعوبات ضيق الوقت المتاح قبل السفر، لذا تم اليوم إصدار هذا القرار الذي سبق ذكره.