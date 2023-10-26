تفاصيل تدريس اللغة الإيطالية للصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي ستدرس، بداية من الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024– 2025.

وأكدت أن قرار تدريس اللغة الإيطالية للصف الأول الإعدادي يأتي في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية، على أن يجرى الاختيار بين عدة لغات من بينها الفرنسية، والإيطالية.

تدريس اللغة الإيطالية للصف الأول الإعدادي

وكشفت الوزارة تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والسفير ميكيلي كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية:

- تدريسها بداية من الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024– 2025.

- تدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية للغة الأجنبية الثانية.

- تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية لمعلمي وموجهي اللغة الإيطالية للتدريب على أحدث طرق التدريس بإيطاليا.

- إعداد مدربين للغة الإيطالية بالتنسيق مع الوزارة.

- تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين في اللغة الإيطالية لتشجيعهم على الاستمرار في دراسة اللغة.

- وفرت الحكومة الإيطالية لمصر 28 منحة دراسية عام 2013، في مجالات تعلم اللغة الإيطالية والآثار والزراعة، بينما قدمت مصر 38 منحة دراسية لتعلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية والقبطية والآثار للدارسين إيطاليين.

- فرص تدريب وتعليم فني للطلاب وتأهيلهم للعمل في المجالات الفنية.