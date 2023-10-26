كشفت هيئة المساحة المصرية عن موعد ومواقيت صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في القاهرة والمحافظات وفقا للموعد الجديد، إذ يرغب الكثير من المصلين في معرفة الموعد الجديد.

موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في القاهرة والمحافظات

وحددت الهيئة موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في القاهرة و المحافظات، والذي جاء كالتالي:

- موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في القاهرة 2:48 م

- موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في الإسكندرية 2:52 م

- موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في طنطا 2:48 م

- موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في المنصورة 2:46 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في الزقازيق 2:46 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في اسيوط 2:51 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في سوهاج 2:50 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في بني سويف 2:50 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في المنيا 2:50 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في قنا 2:46 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في أسوان 2:47 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في مطروح 3:3 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في الغردقة 3:3 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في الخارجة 2:57 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في الاسماعيلية 2:44 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في دمياط 2:44 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في السلوم 3:11 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في نويبع 3:11 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في حلايب 2:34 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في شرم الشيخ 2:38 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في الفيوم 2:51 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في كفر الشيخ 2:48 م

-موعد صلاة العصر غدا بالتوقيت الشتوي في الحامول 2:47 م