عاجل.. الحكومة تحدد مواعيد عمل المترو في التوقيت الشتوي

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد عمل المترو وفق التوقيت الشتوي، مؤكدة أنه يجري صيانة جميع القطارات بصفة مستمرة على طول الخطين الأول والثاني، مشددة على الركاب بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة باستقلال عربات المترو كشراء التذكرة.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة، وفق ما أعلنت عنه الهيئة في تقرير لها:

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 مساءً.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 مساءً.

- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 صباحا.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 مساءً.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 صباحا.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحا.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 صباحا.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا.

- يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة.

- عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

- يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ1353 رحلة يوميًا.

- 488 رحلة بالخط الأول.

- بمعدل 602 رحلة بالخط الثاني.

- بمعدل 263 رحلة بالخط الثالث.